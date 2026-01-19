Chivu vuole l'Inter 'normale' per l'Arsenal: "Non chiedo mai niente di speciale"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro in vista della sfida di domani di Champions League contro l'Arsenal: "Servirà una gara di intensità, di attenzione, coraggio e personalità. Le gare in Champions non sono mai facili, dovremo essere all’altezza della competizione e di quello che abbiamo creato negli ultimi anni nelle competizioni europee. Saremo pronti a essere la nostra miglior versione".

Solamente un gol al passivo per l'Arsenal in questa Champions League. Cosa vi servirà per superarli?

"Noi dobbiamo fare la partita, capire i momenti cercando di essere dominanti. Non chiedo mai niente di speciale, chiedo di fare le cose che sappiamo fare. Di avere attenzione, concretezza e personalità. Il calcio è un gioco dove devi tirare fuori la responsabilità, la qualità e tutte le conoscenze che hai".

Come ripartire dopo un mese senza giocare in Champions League?

"Post-Liverpool abbiamo avuto un percorso abbastanza netto di crescita, tra campionato e Coppa Italia; anche nella semifinale di Supercoppa. Ho visto una squadra che ha voglia di mettere in campo tutto ciò che ha, che cerca di avere un'identità, di essere dominante. Una squadra che vuole capire i momenti e che fa di tutto per portare a casa il risultato".