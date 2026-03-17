Incubo Real Madrid per Guardiola: terza eliminazione con doppio ko per mano dei Blancos
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Serata amara per il Manchester City, eliminato agli ottavi di Champions League dal Real Madrid. Dopo il 3-0 dell’andata, i blancos si sono imposti 2-1 anche all’Etihad, chiudendo senza appello il doppio confronto. Un’eliminazione pesante anche per Pep Guardiola: come riporta Opta, è solo la quarta volta in carriera che perde entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta. Un dato ancora più significativo se si considera che tre di questi ko sono arrivati proprio contro il Real Madrid.
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