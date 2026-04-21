Genoa, De Rossi: "Qui da 5 mesi ma sono sembrati 10 anni. Ecco quando ho capito di essere salvo"

Ieri sera al Teatro dell'Ariston di Sanremo si è chiuso il tour di Viva El Fútbol, famoso podcast degli ex calciatori Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Ospite della puntata il tecnico del Genoa Daniele De Rossi, il quale ha toccato diversi temi iniziando dall'ultima vittoria contro il Pisa che di fatto ha sancito la salvezza dei rossoblù: "Sono al Genoa da 5 mesi, mi sembrano 10 anni. Non perché io sia appesantito da questo percorso, anzi, ma perché abbiamo vissuto tante emozioni, siamo arrivati che c'era questo stress, per la classifica e per il rapporto che si era creato con la tifoseria.

La cosa più importante è stata eliminare la distanza tra il “ De Rossi è buono perché appena arrivato” e “i calciatori somari perché avevano perso le prime gare”. Siamo riusciti a unirci subito e quando si faceva male si faceva male tutti insieme, idem se si faceva bene senza scaricabarili".

Riparlando del percorso, De Rossi è sicuro: "Il picco di emozioni: il 3-2 contro il Bologna, una roba unica. Da allenatore, con questa squadra, vincere al 90’... se lotti per arrivare in Champions, come mi era successo a Roma, è una cosa. Ma è diverso se vinci al 90’ quando hai la pressione delle squadre dietro di te che non vogliono retrocedere, sono tre punti che pesano di più. Poi però penso anche alla vittoria con la Roma, o a Verona: lì ho capito che eravamo secondo me salvi, non numericamente ma con il percorso".