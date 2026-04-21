Il Napoli multerà Lukaku per 150mila euro. E ieri il centravanti non ha incrociato Conte

Romelu Lukaku è il protagonista del caso più eclatante di casa Napoli delle ultime settimane, dopo che si è rifiutato di rientrare dal Belgio nei tempi previsti, per poter proseguire con un programma personalizzato di riabilitazione dal precedente infortunio. Ieri, come vi abbiamo raccontato, c'è stato un appuntamento a Castel Volturno, nel corso del quale le varie parti hanno raggiunto un ideale punto di tregua, dandosi un nuovo appuntamento tra un paio di settimane.

Ognuno persegue i propri interessi, di base, ma la fine della stagione e l'arrivo del calciomercato estivo potrebbe portare alla risoluzione delle questioni mediante un addio. Lukaku, racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è rimasto poco a Castel Volturno e non è riuscito a incrociare neppure Conte, ottenendo comunque dal club una temporanea autorizzazione a rimanersene ad Anversa.

Presente assieme a Lukaku anche il suo agente Federico Pastorello, oltre all'avvocato Ledure, i quali si sono intrattenuti alla presenza del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. E la rosea stima in 150mila euro circa la multa che il Napoli infliggerà al proprio centravanti, pari al 20% dello stipendio lordo mensile.