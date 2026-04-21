Rientro e... Rinnovo? Roma, Dybala spera in un finale da leader. A 70 giorni dalla scadenza

La Roma si prepara ad accogliere di nuovo Paulo Dybala, pronto a rimettersi in corsa dopo mesi complicati. Il Bologna rappresenta molto più di una semplice tappa: può essere l’inizio di una nuova fase per l’argentino, fermato a lungo da problemi fisici e ora deciso a riprendersi spazio nel momento chiave della stagione.

I numeri raccontano bene il suo percorso. Sono passati novanta giorni dall’ultima presenza, quella contro il Milan, gara in cui Gasperini riuscì a schierare dal primo minuto il tridente formato da Soulé, Dybala e Malen. Da allora, la Joya ha saltato ventuno partite e ha dovuto affrontare un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, eseguito cinquanta giorni fa, che ha finalmente risolto un problema trascinato per mesi e legato a una lesione del menisco esterno.

Adesso il piano è chiaro: tornare gradualmente. Dybala punta a essere a disposizione già per Bologna, magari partendo dalla panchina per ritrovare il ritmo gara, con l’obiettivo di candidarsi poi a una maglia da titolare contro la Fiorentina il 4 maggio.

Intanto resta aperto anche il discorso sul futuro. Né Argentina né Turchia, almeno per ora: la sua priorità resta Roma. Il giocatore - specifica il Corriere dello Sport - sarebbe disposto anche a ridiscutere l’ingaggio, con una formula più legata ai bonus e al rendimento. Un segnale importante, che conferma quanto Dybala voglia ancora essere protagonista in giallorosso, non solo in campo ma anche come uomo simbolo del club.