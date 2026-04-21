TMW Perrone cerca l'ultimo acuto. Proprio contro quell'Inter che lo sta corteggiando in vista dell'estate

Sarà uno dei grandi protagonisti sul campo questa sera a San Siro, Maximo Perrone. Il centrocampista argentino classe 2003 del Como, al pari di capitan Da Cunha, è una delle colonne portanti dell'impianto di gioco di Cesc Fabregas e anche contro l'Inter avrà in mano le redini del gioco.

Dall'altra parte Cristian Chivu proverà a bloccarlo per spegnere le fonti di gioco lariano, ma parallelamente lo osserverà con occhio particolarmente interessato. Così come Ausilio e Marotta lo faranno dalla tribuna autorità. Perché Perrone è uno dei giocatori che l'Inter ha all'interno della propria lista di potenziali obiettivi in vista della prossima estate.

Quello di Perrone, su cui c'è anche il Napoli, è profilo buono per l'oggi e per il domani e l'Inter lo sta seguendo nell'ottica dell'ammodernamento del proprio centrocampo. Un reparto che potrebbe vedere l'addio di Calhanoglu, ma pure quelli di Mkhitaryan e Frattesi. Insomma, gente che va e gente che viene. E Perrone è uno dei preferiti, per tecnica e modo di giocare. Il Como però non sarà società semplice da convincere, forte anche di una solidità finanziaria praticamente inattaccabile. E trattare sarà dura. Ma l'idea c'è. E questa sera a San Siro l'Inter potrebbe avere ulteriori risposte in merito alla sua qualità.