Focus TMW Classifiche a confronto: vola il Como: +25! +4 Inter, ci sono quattro squadre a -11

Classifiche a confronto dopo 29 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter capolista nonostante una sconfitta e un pareggio negli ultimi due turni conserva quattro punti in più. Saldo positivo per il Milan di Massimiliano Allegri, (molto) meglio dei rossoneri solo il Como: la squadra di Cesc Fabregas a questo punto della stagione ha quasi il doppio di un anno fa: sono cinquantaquattro, +25 rispetto allo scorso campionato.

Saldo leggermente positivo per la Juventus di Luciano Spalletti e per la Roma di Gian Piero Gasperini, rispettivamente a +1 e a +2. il Napoli di Antonio Conte reduce da tre vittorie di fila ha solo due punti in meno rispetto alla stagione del quarto Scudetto.

In negativo ci sono ben quattro squadre con undici punti in meno rispetto a un anno fa: si tratta di Atalanta, Bologna, Lazio ed Hellas Verona. Ha un saldo peggiore solo la Fiorentina, squadra che negli ultimi turni è comunque riuscita ad accorciare un po' il gap con la scorsa annata e adesso è a meno venti. Nonostante l'ultima sconfitta bene il Parma di Cuesta che conserva un +9, in risalita il Genoa che ora ha solo due punti in meno. Di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 68 punti (+4 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 29 partite di campionato)

Milan 60 (+13)

Napoli 59 (-2)

Como 54 (+25)

Juventus 53 (+1)

Roma 51 (+2)

Atalanta 47 (-11)

Bologna 42 (-11)

Lazio 40 (-11)

Sassuolo 38 (in Serie B)

Udinese 36 (-4)

Parma 34 (+9)

Genoa 33 (-2)

Torino 33 (-5)

Cagliari 30 (+4)

Fiorentina 28 (-20)

Lecce 27 (+2)

Cremonese 24 (in Serie B)

Pisa 18 (in Serie B)

Hellas Verona 18 (-11)