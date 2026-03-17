TMW Genoa e Lecce su Valmir Matoshi, trequartista del Thun. E lui conferma offerte italiane

Valmir Matoshi è nel mirino di Genoa e Lecce. Il trequartista è cresciuto enormemente nell'ultima stagione, passando dalla seconda divisione con il Thun all'attuale più diciassette sul San Gallo a otto partite dal termine, tre di campionato più cinque del round per l'assegnazione del titolo. Per la prima volta potrebbe essere quindi campione di Svizzera.

Nei giorni scorsi lo stesso Matoshi ha confermato degli interessamenti di diversi club, anche perché ha un contratto fino al 30 giugno del 2027, quindi relativamente interessante per la prossima estate. "Ho avuto diverse offerte sia da squadre italiane che tedesche. Ma durante i colloqui con il manager ho detto che il mio obiettivo al momento è al 100% essere proclamato campione con il Thun".

Il kosovaro è cresciuto nel Thun, mentre in questa stagione ha contribuito con cinque gol e quattro assist. "Abbiamo lavorato duramente per mantenere la nostra forma fisica e tattica. Questi sforzi mi hanno aiutato a contribuire con gol e assist. La buona forma della squadra è stata influenzata anche dall'energia positiva, dalla voglia di vincere e con ogni probabilità saremo campioni di questa edizione. Il Thun è la squadra dove ho iniziato il mio sogno da calciatore. Per me è straordinario avere una carriera nel calcio svizzero e allo stesso tempo crescere vicino alla mia famiglia. Penso che stare vicino alla mia famiglia mi abbia aiutato molto. Ho avuto il sostegno dei miei genitori. Il sostenitore più forte era mio padre, ora scomparso".