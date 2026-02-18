Club Brugge-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Tresoldi titolare, ci sono Ruggeri e Lookman
Tutto pronto per la sfida fra Club Brugge e Atletico Madrid, andata del playoff di andata di Champions League:
CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika, Vanaken; Tzolis, Tresoldi, Diakhon
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez
