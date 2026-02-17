Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rinnovo anti-Barcellona: l'Atletico Madrid apparecchia l'offerta per Julian Alvarez

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:35Calcio estero
Yvonne Alessandro

L'Atletico Madrid sta vivendo un momento di picchi e poi passaggi a vuoto difficile da comprendere. La squadra di Diego Simeone prima ha travolto il Barcellona nell'andata delle semifinali di Coppa del Re con una goleada, poi ha perso la faccia nell'incontro di campionato con il Rayo Vallecano. Aumentando vistosamente il gap con i blaugrana in classifica (-13) e a pari punti con il Villarreal. Nota positiva a margine, tuttavia, il ritorno in rete di Julián Álvarez, autentico fuoriclasse dei colchoneros.

L'attaccante argentino ha messo a segno 12 reti, con 6 assist, nelle 34 partite disputate in questo corso. Non la migliore versione de La Araña, anche se gli interessamenti dei grandi club europei è sempre presente. Diversi fastidi provenienti dal Barcellona, ma anche dalla Premier League, con Arsenal, Chelsea e United sulle tracce del centravanti di 26 anni. La minaccia peggiore è senza dubbio la società catalana, che scaturirebbe in Julian curiosità per l'ambiente glorioso in Catalogna. Possibilità negata in tronco dall'Atletico, che in estate si è spinto addirittura a rifiutare 120 milioni dai Gunners per trattenere Alvarez.

Intanto, tuttavia, secondo quanto rivelato da SPORT, l'Atlético de Madrid si starebbe già muovendo per trattenere Julian Alvarez. Nonostante abbia un contratto fino al giugno 2030, il club colchonero gli ha già presentato una proposta di rinnovo. Nella capitale la volontà è chiarissima: blindare il campione del Mondo per mettere fine alle voci di un suo addio. Una volta per tutte. Dipenderà però dal ragazzo classe 2000 l'ardua sentenza.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
