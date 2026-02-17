Gimenez e Atlético Madrid hanno deciso: accordo segreto per l'estate, futuro stabilito

Non solo il rinnovo sul tavolo per Julian Alvarez. L'Atletico Madrid, secondo quanto rivelato da MARCA, avrebbe già definito il futuro di José Maria Gimenez: una notizia importante per il difensore uruguaiano di 31 anni e al contempo per i tifosi dei colchoneros. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, già nella finestra di trasferimenti invernale il giocatore aveva scatenato l'interesse di altri club.

Tra offerte, opportunità di mercato, sondaggi anche di club italiani, ma proposte nel concreto. Il quotidiano spagnolo aggiunge che, oltrepassato gennaio, ora il pericolo vero è l'estate. Esisterebbe tra Gimenez e l'Atletico Madrid un gentleman agreement per operare il divorzio. Insomma, il centrale uruguaiano dovrebbe così lasciare Diego Simeone e i suoi compagni di squadra al termine della stagione.

La dirigenza spagnola avrebbe garantito a Gimenez il via libera, perciò in caso di accordo con un nuovo club il 31enne sarebbe libero di andarsene da Madrid. Da capire, ancora, dove potrebbe finire, ma in estate il giocatore può davvero trasferirsi altrove con questo addio concordato qualora trovasse un progetto convincente.

La spiegazione deriva da un punto di vista economico e sportivo. Gimenez infatti guadagna tra i 6 e i 7 milioni netti l'anno e tra età (31 anni) e rendimento, l'ingaggio è un ulteriore macigno a gravare sulle valutazioni interne dell'Atletico. Questo sebbene il difensore abbia un contratto valido fino al 30 giugno 2028.