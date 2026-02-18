Colantuono incorona Palladino: "Avrà un futuro importante. Hojlund? Tra le punte migliori"

Stefano Colantuono, intervenuto a Radio Tutto Napoli, ha offerto una lettura a tutto campo sull’attualità azzurra, soffermandosi anche sui temi più dibattuti della stagione e proiettandosi alla prossima partita con l'Atalanta. Tra i passaggi più significativi, il giudizio su Raffaele Palladino: “È uno degli allenatori emergenti più interessanti. È preparato, sta facendo un lavoro evidente e ha migliorato il trend dell’Atalanta. È un tecnico di prospettiva, con un futuro importante davanti”.

Colantuono, in vista di Atalanta-Napoli, prevede “una partita di duelli e pressing, con grande intensità. Non esiste un solo spartito tattico: durante la gara bisogna sapersi adattare e cambiare. Bisogna sempre essere capaci di rimescolare le carte. Dal punto di vista tattico sarà sicuramente una bella sfida", dice l'ex tecnico nerazzurro.

Inevitabile il tema infortuni in casa Napoli: “Così tanti tutti insieme capitano raramente, ma il calendario oggi è micidiale. Si gioca molto e ci si allena meno, la prevenzione diventa complicata. Non c’è una causa unica: contano fattori fisici, mentali e lo stress di partite sempre decisive. Parlare solo di preparazione dura è riduttivo, anche perché il Napoli ha uno staff di altissimo livello”.

Infine un giudizio netto su Rasmus Højlund: “È cresciuto tantissimo. È un attaccante moderno, completo, capace di fare tutto. In Italia e in Europa è tra i profili più virtuosi in circolazione”.