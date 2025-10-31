Colantuono: "Spalletti era il migliore sulla piazza per la Juve. Udinese, scenari cambiati?"

Stefano Colantuono ha allenato l'Udinese nel 2015-2016 e oggi ha un'opinione chiara di quello che è l'andamento dei bianconeri, criticati oltremodo per i risultati ottenuti. Intervistato dal Messaggero Veneto, ha spiegato: "Sono convinto che i friulani faranno il campionato che dovranno fare puntando a una salvezza tranquilla. Oppure sono cambiati gli scenari? Non è con Juventus o Atalanta che si devono fare i punti".

Chi sta impressionando positivamente è Nicolò Zaniolo, che Colantuono spiega di aver visto bene, anche se il suo gol è servito a poco visto il ko per 3-1 contro una delle migliori versioni della Juventus viste in questo campionato. La buona notizia è che sta continuando il suo percorso di crescita e che è sempre concentrato: "Un'arma in più, deve esserlo".

Infine Colantuono dà anche un parere su Luciano Spalletti e sulla sua nomina come allenatore della Juventus per risollevare un gruppo in difficoltà dopo l'esonero di Igor Tudor: "Era il migliore sulla piazza perché sa come si vince".