Colantuono sui tanti infortuni nel Napoli: "Serve la prevenzione. E ci sono troppe gare"

Stefano Colantuono, ex allenatore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli oggi ed elogiato il lavoro di Palladino: "Secondo me è uno dei giovani allenatori emergenti più interessanti. È un allenatore molto preparato e sta facendo bene. Sta portando avanti un percorso importante, ha migliorato il trend dell’Atalanta e questo è evidente. Sicuramente è un allenatore di prospettiva, con un futuro importante davanti".

Domenica che partita può essere?

"Conoscendo la filosofia dei due allenatori, sarà una partita decisa dai duelli e dal pressing. Mi aspetto grande intensità. Poi è chiaro che non esiste un solo canovaccio tattico: durante la gara bisogna essere bravi a rimodellarsi, a cambiare qualcosa se la partita prende una piega diversa. Dal punto di vista tattico sarà sicuramente una bella sfida".

Ha mai vissuto un’annata come quella del Napoli, con così tanti infortuni?

"Così tanti tutti insieme no, però può capitare. Si gioca tantissimo, ci si allena meno e si riesce a fare meno prevenzione. Per contrastare queste criticità la prevenzione è fondamentale, ma quando hai il calendario così fitto diventa complicato: giochi, riposi, rifinitura, partita, e poi di nuovo. Oggi gli staff di Serie A e Serie B sono molto preparati, ma serve tempo. E il tempo, quando disputi così tante gare ravvicinate, non c’è. E allora possono arrivare questi contrattempi".