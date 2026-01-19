Collovati fa notare: "Lotta Scudetto molto strana, ma l'Inter è organizzatissima"

"La corsa Scudetto è molto strana": così l'ex difensore del Milan, dell'Inter e della Nazionale, Fulvio Collovati, ha commentato dalle frequenze di Rai 2 la situazione in vetta alla classifica di Serie A. Dopo 21 giornate, l'Inter è in vetta alla graduatoria con 49 punti, con il Milan che insegue a tre lunghezze di distanza, il Napoli a -6 e la Roma -7. Più distaccata la Juventus, che dopo il ko di Cagliari rimane a -10 dal primo posto.

Collovati ha analizzato in particolare il percorso fatto dai nerazzurri che "non hanno mai vinto uno scontro diretto, ma sono prima in classifica con sei punti sul Napoli", ha fatto notare. Parlando ancora della squadra di Cristian Chivu, ha aggiunto in merito alla vittoria ottenuta contro l'Udinese in Friuli: "L’Inter è una squadra organizzatissima: ha affrontato una squadra fisica, ma l’ha messa in difficoltà sul piano del gioco giocando a calcio".

Con i tre punti centrati al Bluenergy Stadium l'Inter ha centrato il nono risultato utile consecutivo, con 8 vittorie nelle ultime 9 gare: Lautaro e compagni hanno cambiato marcia. Non molla però il Milan, che vincendo a Lecce ha toccato quota 20 gare di fila senza mai essere sconfitto, dopo il ko di inizio stagione contro la Cremonese, a San Siro. E il Napoli contro il Sassuolo ha ritrovato il sorriso, rifacendosi sotto.