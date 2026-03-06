Collovati: "Troppo prevenuti con Allegri, Esposito è un'arma letale". Poi risponde a Serena

Fulvio Collovati di partite ne ha viste tante e sa che cosa significa giocare il derby di Milano. Intervistato da Libero è tornato sulla stracittadina, togliendosi pure qualche sassolino dalle scarpe per quel gol del 1983, di cui Serena rivendica ancora la paternità: "Il pallone lo toccai in rete io, poi Aldo dice che è suo, l'attaccante per natura non ci rinuncia. Ma io replico: andate a vedervi i filmati".

L'ex difensore difende anche Massimiliano Allegri e sostiene che si parta troppo prevenuti nei suoi confronti, perché il Diavolo ha un buco in formazione nel reparto offensivo e questo comporta anche che il livello del gioco sia più basso: "Max ci mette Leao, ma non è certo un attaccante centrale. Può accendersi oppure fatica, è spesso un'incognita".

Infine Collovati, che rimarca come non sia stato convinto dalle parole di Chivu e Bastoni dopo quanto successo in Inter-Juventus, punta forte su Pio Esposito, che non farà rimpiangere a suo avviso Lautaro Martinez: "Sono convinto che possa essere l'uomo decisivo, l'arma letale anche per l'Italia per qualificarsi al Mondiale". Fare un pronostico oggi è quasi impossibile, ma il 68enne si rifiuta di pensare che la Nazionale manchi un'altra volta un appuntamento decisivo come questo.