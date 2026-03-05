Aldo Serena e Collovati discutono per il primo gol di Inter-Milan del 1983. Il botta e risposta

Nelle scorse ore si è riaperta una vecchia polemica del calcio italiano risalente a oltre quarant'anni fa e che vede contrapposte due icone della Serie A di quei tempi come l'ex difensore Fulvio Collovati e Aldo Serena, professione centravanti.

L'oggetto del contendere riguarda un gol in un derby di Milano del 1983, sul quale già al tempo la critica si era divisa: la prima delle due reti segnate dall'Inter nel 2-0 con cui avrebbe battuto il Milan era stata assegnata a Serena, con però Collovati che sembra non aver digerito troppo bene quella scelta.

Nell'intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, infatti, Collovati ha detto: "Ci fu un grande equivoco perché Aldo Serena, da attaccante attento ai numeri, si prese la paternità del gol nelle interviste. Ma avevo segnato io e negli archivi di Gazzetta puoi controllare: venne attribuito a me".

Pronta è arrivata la risposta di Serena, che sui suoi profili social ha scritto: "La giurisdizione la faceva la moviola di Carlo Sassi alla domenica sportiva, che ha dato il goal a me, perché l’ho toccata per ultimo. Io non sono neanche andato in sala stampa, mentre tu sei corso subito dopo la partita dai giornalisti. Mai fatto questioni, solo la verità".