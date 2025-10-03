Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari, Pisacane: "Yerry Mina è da valutare. Balotelli? Chiedete ad Angelozzi"

Cagliari, Pisacane: "Yerry Mina è da valutare. Balotelli? Chiedete ad Angelozzi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:06Serie A
di Alessio Del Lungo

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa, presentando la partita di domenica contro l'Udinese. Di seguito tutte le sue dichiarazioni riportate da TuttoCagliari.net: "L'infortunio di Andrea ha messo del pepe sulla sconfitta con l'Inter. Dispiace perché abbiamo perso un guerriero, ma chi pratica questo sport sa che bisogna mettere in conto anche queste cose. Non sarà questo infortunio a scalfire il Cagliari, che va avanti sempre".

Come lo avete preso?
"Nulla ci scalfisce, alla luce della mia vita personale conosco due strade davanti alle difficoltà: o ti abbatti o ti rialzi. Voglio che la squadra si rialzi subito, sono convinto che la squadra abbia preso una bella botta, ma fa parte del gioco".

Come vede l'Udinese?
"Mi aspetto una squadra che da un anno ha dei principi ben precisi, un'identità e un allenatore a cui piace aggredire con una difesa alta. Un sistema comunque collaudato, difficilmente si sono spostati dal 3-5-2. Ha sempre avuto questo marchio da quando c'è Runjaic. Mi aspetto una squadra che voglia fare la partita davanti ai suoi tifosi e non vogliamo avere un atteggiamento remissivo, cercheremo di creare delle difficoltà".

Può essere un modello da seguire?
"Sicuramente la conosciamo, è una società che cerca di valorizzare i giovani sia nel breve che nel lungo periodo. Ha fatto delle uscite importanti, ne sono entrati altri con caratteristiche anche diverse ed è una squadra che ha delle cartucce da poter sparare. Sanno quello che fanno e mi auguro che domenica possiamo dirci ancora che non è una squadra che ha messo in pratica quello che vorrebbe fare, perché vorrebbe dire che abbiamo fatto una grande partita".

Come stanno gli infortunati?
"Ai soliti Radunovic, Pintus, che comunque ha intensificato il lavoro, Zappa che già sapete, si sono aggiunti Gaetano per un risentimento alla coscia, poi abbiamo Rog con un problema muscolare e Rodriguez che non è al massimo. Abbiamo Mina che ha preso una contusione al ginocchio, va valutato e vedremo se sarà della partita. Luvumbo è arruolabile, potrebbe partire anche dal primo minuto".

Qual è il vostro obiettivo?
"Quello di cercare di vincere più partite possibili. Cercheremo di colpirli nei loro punti deboli, dovremo fare attenzione ai loro giocatori dalla cintola in su che hanno giocatori con qualità fisiche e tecniche. Dovremo cercare di fare una partita duello su duello per vincerne il più possibile".

Cosa potete prendere di positivo dalla trasferta di Lecce?
"Non è una partita nello specifico che ci lascia degli aspetti positivi, ma ciò su cui lavoriamo dal 10 luglio. Penso che la partita di Lecce ormai non faccia più testo, era un avversario completamente diverso, concentriamoci su quello che sarà la partita di domenica".

Manca un finalizzatore in attacco?
"Abbiamo una vasta scelta in avanti, penso anche allo stesso Luvumbo che possa fungere da falso nueve, dipende dal giocatore che vogliamo scegliere in base alla gara che abbiamo davanti. Possono giocare tutti in quel ruolo, vedo una vasta scelta e in questo momento sono anche in difficoltà perché si stanno allenando tutti bene".

Prenderete qualcuno per rimpiazzare Belotti?
"Faccio fatica a rispondere, anche per rispetto di Andrea. Andare a pensare a quello che si può fare sul mercato di gennaio penso che non sia rispettoso nei confronti del ragazzo".

Balotelli è un'idea solo dei social?
"Anche lì, non mi soffermerei tanto su quello che si sente o legge in rete. Penso sia una domanda da rivolgere al direttore Angelozzi".

Articoli correlati
Pisacane: "Gaetano out, Luvumbo può partire titolare. Mercato? Non è rispettoso per... Pisacane: "Gaetano out, Luvumbo può partire titolare. Mercato? Non è rispettoso per Belotti"
I segreti del "camaleontico" Pisacane. Adesso l'obiettivo è rigenerare l'attacco... I segreti del "camaleontico" Pisacane. Adesso l'obiettivo è rigenerare l'attacco del Cagliari
Crociato rotto per Belotti, il Cagliari riparte da Udine tra dubbi e speranze Crociato rotto per Belotti, il Cagliari riparte da Udine tra dubbi e speranze
Altre notizie Serie A
Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato... Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la... Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"... Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret... Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Inter-Atletico Madrid a Bengali, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due... Inter-Atletico Madrid a Bengali, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due club
Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano
Ludi: "Il Como è un esempio per tanti club. Baturina? Un talento così è imprescindibile"... Ludi: "Il Como è un esempio per tanti club. Baturina? Un talento così è imprescindibile"
Argentina, i convocati da Scaloni per due amichevoli: ci sono Lautaro e Nico Paz Argentina, i convocati da Scaloni per due amichevoli: ci sono Lautaro e Nico Paz
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Ranking UEFA, la corsa per il 5° posto in Champions prosegue: l'Italia è ancora indietro
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Immagine news Serie A n.2 Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Immagine news Serie A n.3 Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Immagine news Serie A n.4 Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Immagine news Serie A n.5 Inter-Atletico Madrid a Bengali, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due club
Immagine news Serie A n.6 Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.4 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.5 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.5 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso