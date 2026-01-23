Com'è andata l'avventura al Napoli di Lorenzo Lucca e Noa Lang

A volte il mercato non è solo una questione di cifre, ma di scintille che non scattano. E così il Napoli, a distanza di appena sei mesi, si è trovato a salutare due degli investimenti più pesanti dell’ultima estate: Noa Lang e Lorenzo Lucca. Due operazioni pensate per dare profondità e soluzioni al progetto dei campioni d'Italia, diventate invece il simbolo di una compagine costretta a cambiare pelle in corsa. L’olandese ha fatto rotta verso il Galatasaray, Lucca è volato in Premier League al Nottingham Forest: una doppia uscita che racconta più di tante analisi il mutamento delle gerarchie e delle priorità azzurre.

Per Lang il problema è stato soprattutto tattico. Arrivato dal PSV per circa 25 milioni, era stato immaginato dentro un 4-3-3 fluido, poi stravolto dagli infortuni e dalle successive scelte di Antonio Conte. Il passaggio al 3-4-3 gli aveva inizialmente restituito spazio, alle spalle del centravanti insieme a Neres, ma col tempo è emersa l’esigenza di un profilo più completo, capace di muoversi tra le linee e di dare equilibrio alla squadra. L’identikit che ha portato alla promozione di Elmas. Da lì Lang è finito ai margini, con un solo vero lampo: l’assist per McTominay contro l’Inter.

Diversa, ma altrettanto emblematica, la parabola di Lucca. Prelevato dall’Udinese per 35 milioni complessivi, doveva essere il vice Lukaku. Si è invece trovato schiacciato dall’ascesa di Rasmus Hojlund, più funzionale al nuovo Napoli. In 23 presenze complessive, Lucca ha totalizzato appena 595 minuti e 2 gol. Lang, invece, chiude la sua esperienza azzurra con 27 presenze totali, 1 gol, 2 assist e 959 minuti giocati: numeri non certo all'altezza dell'hype che c'era al momento del suo acquisto.