Lorenzo Lucca a Roma per un consulto alla caviglia: concluse le visite a Villa Stuart
Non soltanto Paulo Dybala a Villa Stuart. Se oggi l’attaccante della Roma è finito sotto i ferri, alla clinica romana si è visto anche Lorenzo Lucca. L’attaccante del Nottingham Forest, arrivato a gennaio dal Napoli, ha avuto un piccolo problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare la sfida contro il Manchester City e ha approfittato della settimana della FA Cup - il suo club è già stato eliminato dal Wrexham di Ryan Reynolds ai rigori nel turno precedente - per volare in Italia.
Le visite si sono concluse da pochi minuti: nelle immagini, Lucca che lascia Villa Stuart.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
