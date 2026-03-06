TMW Nottingham Forest, Lucca non convocato? È a Roma per un consulto medico

Lorenzo Lucca non è stato convocato dal Nottingham Forest per la partita contro il Manchester City di martedì. Il centravanti italiano non sta vivendo un momento straordinario in Inghilterra, dopo il primo gol segnato qualche settimana fa. Non è stata però una scelta di natura tecnica, quella del tecnico del Forest Vitor Pereira.

Perché oggi Lucca è a Roma per un consulto medico. Ha avuto un piccolo problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare la sfida contro il City e ha approfittato della settimana della FA Cup - eliminati dal Wrexham ai rigori nel turno precedente - per volare in Italia. Non dovrebbe essere uno stop troppo prolungato, rientrando a breve nei ranghi.

Nel giorno della presentazione, Lorenzo Lucca aveva parlato così della sua nuova avventura. "Sono orgogliosissimo di vestire questa maglia importante e storica, giocare in palcoscenici del genere come la Premier League è un onore per me. È un onore che tutta la società e lo staff mi abbia dato quest'opportunità e spero di ripagare questa fiducia portando molti gol. Sono molto consapevole di questa società, l'ho scelta e voluta. Mi hanno voluto fortemente ed è stata una scelta dettata dal cuore. Volevo venire qui e voglio dare il massimo per questa squadra. Appena mi è arrivata la chiamata del Nottingham è stata la mia prima scelta. La Premier è sempre stato un sogno per me. Ringrazio la società per avermi dato quest'opportunità".

Lucca è in prestito con diritto di riscatto - fissato a 35 milioni - dal Napoli.