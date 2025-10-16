Domenica Como-Juve, Tuttosport oggi in prima pagina: "Paz-Yildiz futurshow"

"Paz-Yildiz futurshow": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Domenica Como-Juve è anche la sfida tra due talenti in ascesa, come quelli citati. I retroscena del duello, le novità sul futuro e anche i voti di Giaccherini e Morfeo: "Genialità e personalità da 9, diventeranno da Pallone d'Oro. Però perché gli allenatori si ostinano con i trequartisti sulla fascia?". Vlahovic in pole per l'attacco bianconero, mentre il Barça lo punta per il dopo Lewandowski.

Spazio anche al Torino, con questo titolo in taglio basso: "Zapata, un Toro da 30 minuti". Adesso è in grado di giocare mezz'ora ad alta intensità: già sabato col Napoli? Cambiato il piano di lavoro: più qualità che quantità. Asllani: "Il Toro deve lottare per obiettivi seri".