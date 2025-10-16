Come sono andati i giocatori dell'Atalanta nella sosta: Sulemana ai Mondiali, 180' per tre

La sosta per le nazionali si è conclusa, adesso riparte la Serie A e in vista della ripresa del campionato può essere utile fare un punto su quanti giocatori hanno visto impiegati le 20 squadre della nostra Serie A. Ogni 15 minuti un articolo, procedendo in ordine alfabetico. La prima squadra che si incontra è l'Atalanta, che aveva 10 calciatori impegnati con le nazionali.

Tutti costoro hanno raccolto almeno una presenza, con l'eccezione di Carnesecchi che si è seduto prima in panchina e poi in tribuna con l'Italia. Due presenze su due invece per il trio composto da Djimsiti, Samardzic e Hien, oltre al giovane Obric utilizzato dalla Slovenia Under 21 ma ad ora ancora più nel giro della squadra B della Dea. 71 minuti per Ademola Lookman, che tutti aspettano a gloria. Seppur da comprimario, Sulemana ha potuto festeggiare la qualificazione ai Mondiali del Ghana.

Come sono andati i convocati dell'Atalanta nella sosta

Berat Djimsiti (Albania): 90' vs Serbia, 45' vs Giordania

Charles de Ketelaere (Belgio): indisponibile vs Macedonia del Nord, 81' vs Galles

Marco Pasalic (Croazia): 62' vs Repubblica Ceca, in panchina vs Gibilterra

Kamaldeen Sulemana (Ghana): 14' vs Repubblica Centrafricana, in panchina vs Comore

Marco Carnesecchi (Italia): in panchina vs Estonia, in tribuna vs Israele

Nikola Krstovic (Montenegro): 90' vs Liechtenstein

Ademola Lookman (Nigeria): 71' vs Lesotho, indisponibile vs Benin

Lazar Samardzic (Serbia): 75' vs Albania, 84' vs Andorra

Relja Obric (Slovenia U21): 90' vs Israele U21, 90' vs Bosnia U21

Isak Hien (Svezia): 90' vs Svizzera, 90' vs Kosovo