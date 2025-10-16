Come sono andati i giocatori dell'Inter nella sosta: il primo Pio azzurro e Calhanoglu che fa 101

Erano 13 i calciatori dell'Inter partiti per la sosta nazionali e c'è tanto da raccontare, lato nerazzurri. La copertina se lo è preso il primo gol con l'Italia del bomber del futuro, ma anche del presente, Pio Esposito, ma non c'è stato soltanto quello tra i temi più salienti. Un angolo della scena, quantomeno, va infatti riservato ad Hakan Calhanoglu e alla bellezza di 5 assist che è stato capace di sfornare nelle due partite giocate - e stravinte - con la Turchia di Montella. Calha che tra l'altro ha raggiunto e oltrepassato un traguardo importante come quello delle 100 presenze in nazionale, ora 101.

E poi c'è il solito Lautaro, che tra Venezuela e Porto Rico ha garantito 2 gol e 1 assist alla sua Argentina. Particolarmente impegnativa la missione playoff dell'Italia, per l'Inter: con l'eccezione di Bastoni che ha saltato la sfida a Israele per squalifica, e di Frattesi, gli altri (ner)azzurri hanno messo insieme tutti almeno più di 100 minuti in campo. Da segnalare anche il minutaggio pieno per Akanji e Dumfries, che ha trovato la via dell'assist, e il gol con la Polonia di Zielinski.

INTER (13)

Lautaro Martinez (Argentina): 90' vs Venezuela (1 assist), 29' vs Porto Rico (2 gol)

Carlos Augusto (Brasile): 20' vs Corea del Sud, 75' vs Giappone

Petar Sucic (Croazia): 90' vs Repubblica Ceca, in panchina vs Gibilterra

Alessandro Bastoni (Italia): 90' vs Estonia, squalificato vs Israele

Nicolò Barella (Italia): 77' vs Estonia, 90' vs Israele

Federico Dimarco (Italia): 90' vs Estonia, 90' vs Israele

Francesco Pio Esposito (Italia): 75' vs Estonia (1 gol), 45' vs Israele

Davide Frattesi (Italia): 13' vs Estonia, in panchina vs Israele

Stefan De Vrij (Olanda): in panchina vs Malta, in panchina vs Finlandia

Denzel Dumfries (Olanda): 90' vs Malta (1 assist), 90' vs Finlandia

Piotr Zielinski (Polonia): 63' vs Nuova Zelanda (1 gol), 90' vs Lituania

Manuel Akanji (Svizzera): 90' vs Svezia, 90' vs Slovenia

Hakan Calhanoglu (Turchia): 63' vs Bulgaria (3 assist), 77' vs Georgia (2 assist)