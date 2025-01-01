Come sono andati i giocatori della Juventus nella sosta: magic Yildiz, Vlahovic unico nove in gol
La Juventus aveva 13 calciatori che hanno salutato la Continassa all'inizio della scorsa settimana, per rispondere alla chiamata della loro nazionale. Con un messaggio che suona chiaro: Kenan Yildiz è già un protagonista del calcio internazionale, non soltanto quello a tinte bianconere, i tre gol in due partite lo confermano. C'è anche la sensazione che lo stop per gli impegni delle nazionali potesse portare qualche certezza in più in dote agli attaccanti di Tudor.
L'unico tra le tre punte della Juventus ad aver segnato in nazionale è Vlahovic, che conferma le vibes migliori rispetto ai compagni di reparto David, a secco in 180 minuti in campo con il Canada, e Openda, utilizzato solamente per una mezz'ora da subentrante da Rudi Garcia per il Belgio. Più o meno lo stesso utilizzo avvenuto con Conceicao, mentre ha mostrato un buon spunto Kostic, che ha totalizzato due presenze piene.
JUVENTUS (13)
Lois Openda (Belgio): 31' vs Nord Macedonia, in panchina vs Galles
Jonathan David (Canada): 90' vs Australia, 90' vs Colombia
Khephren Thuram (Francia): 90' vs Azerbaigian, 15' vs Islanda
Andrea Cambiaso (Italia): 28' vs Estonia, 85' vs Israele
Manuel Locatelli (Italia): in panchina vs Estonia, 86' vs Israele
Edon Zhegrova (Kosovo): 2' vs Slovenia, 19' vs Svezia
Vasilije Adzic (Montenegro): 66' vs Isole Far Oer, 90' vs Liechtenstein
Teun Koopmeiners (Olanda): in panchina vs Malta, in panchina vs Finlandia
Francisco Conceicao (Portogallo): in panchina vs Irlanda, 28' vs Ungheria
Filip Kostic (Serbia): 90' vs Albania, 90' vs Andorra (1 assist)
Dusan Vlahovic (Serbia): 90' vs Albania, 90' vs Andorra (1 gol)
Weston McKennie (Stati Uniti): 63' vs Ecuador, 76' vs Australia
Kenan Yildiz (Turchia): 63' vs Bulgaria (2 gol), 83' vs Georgia (1 gol)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.