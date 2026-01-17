Come stanno Neres, Rrahmani e Politano? Napoli, le ultime da Stellini in conferenza

In un momento che è già di piena emergenza sul fronte infermeria, il Napoli nel match contro il Sassuolo perde altri tre calciatori: Eljif Elmas, che ha accusato un giramento di testa, Amir Rrahmani e Matteo Politano, fermatisi per problemi muscolari. Le ultime sulle condizioni degli infortunati arrivano direttamente dalla voce del vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, intervenuto in conferenza stampa nel post-partita:

"Non abbiamo feedback in questo momento, verranno valutati nei prossimi giorni. In questo momento è prematuro dare un giudizio e quindi non voglio sbagliarmi. Domani sapremo tutti qualcosa di più".

Come sta David Neres?

"Abbiamo provato a fargli recuperare una condizione accettabile per fargli giocare una partita di questo livello. Essendo anche un giocatore con una grande velocità non è semplice, dobbiamo concentrarci anche sui suoi feedback".