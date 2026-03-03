Inter, Marotta su Esposito: "L'Arsenal non ce l'ha chiesto, ma comunque è un nostro tesoro"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro il Como valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Sanguina ancora la ferita col Bodo?

"Abbiamo voltato pagina, è servita come esperienza. E' un fatto che ha generato esperienza, ma fa parte del gioco".

Nico Paz vi interessa?

"Nico Paz è sicuramente un giocatore interessante, che ha davanti una carriera di grande prospettiva, ma mi pare che sia di proprietà del Real Madrid e con un diritto di recompra del Como. Se ne parlerà tanto in futuro".

L'Arsenal vi ha chiesto Esposito?

"L'Arsenal non ce l'ha chiesto, l'Inter non vuole venderlo e non è un club che fa player trading. E' un nostro tesoro cresciuto nel Settore Giovanile, della cessione eventualmente se ne riparlerà in un futuro molto lontano".

Derby decisivo per lo scudetto?

"Non è decisivo, ci sono ancora tante partite, tante insidie e tanti punti. E' sicuramente importante, ma si può cadere anche con le piccole e ci sono tantissime giornate da disputare".