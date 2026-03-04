Un talento al giorno, Maycon Cardozo: il Bayern scommette sul 17enne brasiliano

Il Bayern Monaco sarebbe a un passo dal blindare il giovane Maycon Cardozo con un rinnovo contrattuale, del quale resterebbero da chiarire solo gli ultimi dettagli. Il centrocampista diciassettenne è stato avvistato recentemente alla Säbener Strasse insieme al suo agente, Delon Alves, a conferma dell'avanzato stato dei colloqui. Sebbene Cardozo compia 18 anni solo a ottobre, il Bayern è intenzionato a blindare a lungo termine questo talento offensivo dotato di grandi qualità tecniche. Il ragazzo si è unito al World Squad del Bayern nell'aprile 2024, arrivando dal Bangkok Christian College, per poi approdare stabilmente nell'accademia del club e debuttare con il Bayern II in Regionalliga.

Nato il 10 ottobre 2008 in Brasile (con doppia nazionalità portoghese), Maycon Cardozo è un attaccante esterno destro con grande talento: destro naturale con un buon piede sinistro in sviluppo, è un profilo agile e tecnico nonostante una corporatura relativamente compatta e un baricentro basso, che gli conferisce equilibrio eccellente nei cambi di direzione rapidi e nei dribbling in spazi stretti. Eccelle nel controllo di palla ravvicinato, nelle conduzioni palla al piede e nel dribbling stretto, con un primo tocco pulito e preciso che gli permette di superare avversari in 1vs1 e creare superiorità numerica sulla fascia o tra le linee.

Nome: Maycon Cardozo

Nato il: 10 ottobre 2008

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: ala destra

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Alisson Santos

