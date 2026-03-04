Inter, Chivu: "Mai pensato di mettere le due punte. Non volevo perderne un'altra..."

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa, commentando così lo 0-0 contro il Como al Sinigaglia nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Abbiamo dovuto fare di necessità virtù: con solo due attaccanti a disposizione non potevamo andare con la doppia punta, quindi abbiamo adattato Diouf e Frattesi. Venivamo dal Genoa e abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, quindi merito ai ragazzi che l'hanno affrontata bene e che hanno dato il meglio per le condizioni in cui ci trovavamo. Abbiamo concesso poco ad una squadra che crea molto e noi abbiamo creato poco. Purtroppo abbiamo creato poco, un palo con Darmian. Alla fine abbiamo giocato entrambi per il pareggio perché, anche se siamo giovani, abbiamo capito che a volte è meglio pareggiare piuttosto che perdere".

Ha mai pensato di schierare il doppio attaccante?

"No, mai. A volte devi prendere decisioni forti, non mi sono permesso di perderne un'altra visto che oggi ne avevamo a disposizione solo due".

