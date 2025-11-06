"Commesso troppe scelte sbagliate col Kairat". Dimarco però sicuro: "Giocando da Inter..."

Una vittoria per 2-1 sul Kairat Almaty, anche se con qualche grattacapo e imprevisto di troppo per l'Inter. L’esterno nerazzurro, Federico Dimarco, ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di Inter TV al termine del match del quarto turno di League Phase di Champions League: "Non esistono partite facili. Abbiamo probabilmente sottovalutato un po’ la gara e commesso troppe scelte sbagliate", ha riconosciuto. "Ma alla fine contava vincere e portare a casa la quarta vittoria consecutiva in Champions. Su questo non possiamo che essere contenti, anche se sappiamo che possiamo migliorare ancora tanto".

Il numero 32 ha poi tracciato la rotta da seguire verso la seconda fase a girone unico: "L’obiettivo era chiaro fin dall’inizio: vincerle tutte. Ora però arriva il bello, perché affronteremo le squadre più forti. Saranno partite di livello altissimo e dovremo farci trovare pronti".

Una chiosa finale sulla squadra e il punto dopo il successo in campionato: "Credo che arriviamo bene a questo punto della stagione. La vittoria netta con la Fiorentina e quella più sofferta contro il Verona ci hanno dato fiducia e consapevolezza. Siamo un gruppo unito e sappiamo che, giocando da Inter, possiamo toglierci grandi soddisfazioni".