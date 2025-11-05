Inter, Dimarco fa autocritica: "Atteggiamento leggero, adesso arrivano le squadre forti..."

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della sfida di Champions League vinta per 2-1 sul Kairat Almaty: "Abbiamo avuto un atteggiamento un po' leggero, sottovalutando l'avversario però l'importante era vincere, fare la quarta vittoria consecutiva perché adesso arrivano squadre forti e dovremo lottarci fino alla fine la qualificazione diretta. Bisogna lavorare e fare meglio, anch'io ho commesso degli errori stasera ma ci prendiamo questa che è una vittoria importante. Di partite facili in Champions ce ne sono poche".

È tornato il sorriso a Lautaro?

"Me lo auguro, ha segnato stasera e mi auguro di sì".