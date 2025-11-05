Dimarco bacchetta l'Inter: "Bene il successo ma abbiamo sottovalutato l'avversario"

Federico Dimarco è felice per il successo dell'Inter sul Kairat Almaty, ma bacchetta il gruppo per un atteggiamento troppo superficiale: "In Champions le partite sono tutte difficile, chiunque viene a San Siro gioca alla grande e fa sempre ottime partite. Noi abbiamo avuto un po' un atteggiamento non dico sbagliato, ma abbiamo sottovalutato un po' l'avversario sbagliando cose semplici. Poi però l'importante era vincere e lo abbiamo fatto".

Cosa aspettarci dalla seconda parte del torneo, con squadre più ostiche?

"Sapevamo di dover vincere le prime 4, ora arrivano partite belle da giocare e dovremo pensare partita per partita. Ogni gara è difficile soprattutto in Champions".

Come immagina la stagione dell'Inter?

"Come ogni anno l'Inter deve lottare su tutti i fronti, ma è difficile pensare al futuro adesso. Appena iniziamo a guardare troppo in là perdiamo punti come successo nel passato".