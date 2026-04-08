TMW Commissione restyling "Ferraris", la Sampdoria: "Il progetto avrà finanziatori"

Si è tenuta oggi a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, la Commissione per il restyling dello stadio "Luigi Ferraris" di Marassi. Lavori di rinnovamento che dovranno essere propedeutici per la candidatura della città ad ospitare gli Europei del 2032. Insieme ai vari componenti della commissione, fra maggioranza e opposizione oltre all'architetto Penaranda e ai vari rappresentanti di CIV e Confcommercio, hanno preso la parola anche i club che erano rappresentati dal direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella e dal direttore operativo Alberto Bosco. Il primo a parlare è stato il dirigente doriano:

"Abbiamo presentato un primo piano finanziario dell’operazione preliminare - ha esordito Bosco -. È un progetto similare a un project financing, chi verrà finanziato è la società Genova Stadium che costruirà lo stadio. La prima garanzia del rimborso del debito sarà fatta con dei vincoli sui flussi dei ricavi che la società introiterà per la gestione dello stadio".

"Il progetto avrà dei finanziatori e sul coinvolgimento dei finanziatori siamo in una fase preliminare ma - ha proseguito il direttore operativo blucerchiato -. Come squadre abbiamo già iniziato una serie di colloqui anche già avviati con una serie di investitori istituzionali che sono quelli che normalmente finanziano queste operazioni".