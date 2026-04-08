Kabasele al centro dell'Udinese: il club è al lavoro per prolungare il contratto

Il futuro di Christian Kabasele sarà ancora in bianconero. Il centrale classe ‘91 infatti sotto la gestione di Kosta Runjaic è diventato un elemento fondamentale per la difesa dell’Udinese diventando di fatto l’unico insostituibile della linea a tre come dimostrano le 24 presenze in questa stagione, condite fra l’altro da tre reti.

Ma non solo perché accanto al belga in questi anni sono cresciuti e si sono affermati sia Kristensen sia Solet e in ottica futura si spera che lo stesso percorso lo possano compiere anche i giovani Bertola e Mlacic come riferisce Tuttoudinese.it spiegando che Kabasele pur essendo consapevole di non essere più brillantissimo dal punto di vista fisico compensa con una grande intelligenza tattica che gli permette di sbagliare poco o nulla.

Kabasele è in scadenza di contratto con l’Udinese, anche se c’è un’opzione per un altro anno, ma il club e l’entourage del difensore sono al lavoro per trovare un accordo e prolungare ulteriormente il rapporto consentendo così al centrale di proseguire un’esperienza in cui finora è sceso in campo in 57 occasioni mettendo a segno ben sei reti.