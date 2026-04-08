TMW Commissione restyling "Ferraris": gli interventi della Sindaca Salis e dell'arch. Penaranda

Il progetto dello stadio arriva in Commissione. Presso Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, si è svolto il primo di una lunga serie di incontri legati al restyling del "Ferraris" di Marassi. Interventi di riqualificazione propedeutici alla candidatura della città della Lanterna come stadio degli Europei 2032. Alla presenza della maggioranza, dell'opposizione (che ha contestato la mancanza fra gli auditi dei tifosi rossoblucerchiati), del CIV di Marassi, di Confcommercio e delle due squadre cittadine Genoa e Sampdoria. Queste ultime si impegneranno nella gestione dell'impianto una volta iniziati i lavori.

Le parole della Sindaca Salis

"Vogliamo un’infrastruttura moderna - ha esordito la Sindaca Silvia Salis nel suo intervento - integrata con il tessuto urbano, che non viva solo durante le partite ma che si apra a spettacoli e concerti". Lo stadio, precisa la prima cittadina genovese, resterà pubblico ma ristrutturato, "uno stadio che possa dotare il quartiere di nuove opportunità". Un percorso che sarà molto simile a quello del "Tardini", prosegue Silvia Salis: "Parma sta seguendo un percorso analogo al nostro. La nostra città merita uno stadio degno della sesta città d’Italia".

L'intervento dell'architetto Penaranda

Sono tre gli obiettivi enunciati dall'architetto Herbert Penaranda per lo stadio "Ferraris": "Portare lo stadio alla categoria 4 Uefa, integrare lo stadio nella vita del quartiere con la villa che può essere un traino e progettare gli spazi dello stadio nel modo più efficiente". "Abbiamo pensato a un intervento che non richiede la chiusura dello stadio - ha proseguito - parliamo di lavorazioni in officina e poi portato nel sito. L'idea è quella di avere del tessuto commerciale nello stadio, un'idea già nata durante gli anni novanta, noi l'abbiamo ripresa. Sopra il commerciale abbiamo l'hospitality con gli skybox e poi nella parte superiore pensiamo a uno spazio per il tempo libero sempre aperto per la città. Sulla parte Est (i Distinti ndr) possiamo inserire alcuni attività che oggi non sono presenti, le scale qui verrebbero inserite verso corso De Stefanis. Nella tribuna Ovest ci sono dieci skybox. Oltre ai servizi sviluppiamo il progetto in altezza con locali di servizio allo stadio. Durante la settimane le cancellate spariscono e l'edifico si libera completamente. E' previsto anche un riassetto delle gradinate dello stadio".