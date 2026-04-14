Commozione nel ricordo delle vittime di Hillsborough: silenzio ad Anfield prima del fischio d'inizio

Ad Anfield si apre una notte di grande intensità emotiva per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain.

Prima del fischio d’inizio, lo stadio ha vissuto un momento di profondo raccoglimento per ricordare le 97 vittime della tragedia di Hillsborough, a 37 anni esatti (15 aprile 1989) da uno dei capitoli più dolorosi della storia del calcio inglese e mondiale. Un omaggio sentito, accolto dal silenzio e dalla commozione di tutto lo stadio, prima che l’atmosfera si trasformasse nuovamente in un boato rosso fuoco.

A dirigere l’incontro è il fischietto italiano Maurizio Mariani, che ha dato ufficialmente il via alla sfida in un Anfield incandescente e già carico di tensione, con il Liverpool chiamato a rimontare dopo il risultato dell’andata. Il PSG arriva invece con la consapevolezza di poter gestire il vantaggio, ma in un contesto tutt’altro che semplice, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La partita è appena iniziata.