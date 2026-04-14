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Simeone ce l'ha fatta: l'Atletico Madrid perde 1-2 col Barcellona ed è in semifinale di Champions

Simeone ce l'ha fatta: l'Atletico Madrid perde 1-2 col Barcellona ed è in semifinale di ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 23:03Serie A
Dimitri Conti

L'Atletico Madrid perde 1-2 contro il Barcellona, ma tanto basta. Spettacolo pazzesco, quello andato in scena al Metropolitano nel ritorno del quarto di finale di Champions League tutto spagnolo. Che alla fine vede quindi trionfare i Colchoneros grazie al margine conseguito all'andata, non senza patemi d'animo però, per via della rimonta tentata dai blaugrana, che hanno esibito un grande spirito.

Uno dei protagonisti annunciati di Atletico Madrid-Barcellona è Yamal, che ha dichiarato tutta la voglia di 'remontada' alla vigilia e già dopo trenta secondi va vicino al gol. Appuntamento rimandato di pochissimo, perché al 4' è proprio lui a sfruttare l'errore dell'ex Lenglet e a sbloccare la partita. Il Barça è autore di una partenza feroce, e a metà primo tempo ha già riequilibrato il punteggio complessivo grazie allo 0-2 segnato da Ferran Torres.

Poi però avviene l'episodio che cambia l'inerzia all'incontro, il colpo subito al naso da Fermin Lopez sull'uscita di Musso che lo fa sanguinare: soccorso dai sanitari, l'attaccante blaugrana rimane in campo ma il ritmo nel frattempo si è spezzato. Ne beneficia l'Atletico, che in ripartenza alla mezz'ora trova il preziosissimo 1-2 con Lookman, innescato da Llorente. Lo stesso punteggio con cui si chiude il primo tempo, dominato dai blaugrana.

Al rientro in campo per il secondo tempo, si percepisce tutta la voglia del Barcellona di riportarsi nel risultato giusto. E appena prima dello scoccare dell'ora di gioco sul cronometro, ecco l'1-3, con doppietta di Ferran Torres. L'esultanza viene però interrotta quasi subito: revisione VAR e posizione di fuorigioco, la rete è annullata. E si rimane dunque con i Colchoneros sopra nel punteggio totale.

Il Barcellona comunque non si perde d'animo e continua a spingere. Questo porta la squadra di Flick a prendersi dei rischi, con la difesa altissima che subisce un'imbucata letale al 79' per Sorloth, atterrato fallosamente da Eric Garcia. L'arbitro, il francese Turpin (tristemente noto agli italiani per essere stato il fischietto di Bosnia-Italia) inizialmente ammonisce, poi gli viene segnalato un possibile fuorigioco, ma in seguito a revisione VAR, espelle. Dopo quello di Cubarsi la settimana scorsa, un altro cartellino rosso rimediato da un difensore della Cantera.

In dieci uomini il Barcellona continua a premere fino in fondo, ma deve arrendersi: con la sconfitta per 1-2 al ritorno, è l'Atletico Madrid a qualificarsi alle semifinali di Champions!

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