Virtus Entella, Sanllehy su Guiu: "Arrivato in Italia grazie ad un'intuizione di Braida"

Ai microfoni di PianetaSerieB, Marc Sanllehy, agente di Bernat Guiu, attaccante della Virtus Entella ha rilasciato un'intervista esclusiva per fare il punto sulla crescita del suo assistito.

"Una sera mi ritrovo a cena con Ariedo Braida, Guido Angelozzi, il compianto Cesare Fogliazza e Gabriele Bolis, quest’ultimi due rispettivamente presidente e direttore sportivo della Pergolettese. Ariedo mi chiede di mostrare a Fogliazza e Bolis qualche video di Bernat, sottolineandone al contempo le qualità e definendolo un fuoriclasse per il contesto Pergolettese. Fogliazza e Bolis notano che il ragazzo ha qualcosa di speciale, decidendo così di tesserarlo, dato che si era liberato dal Gimnàstic.

Per Guiu cercavamo un progetto tecnico che potesse garantirgli una crescita costante, e il supporto di figure come Sanllehí e Braida garantisce una prospettiva internazionale".