Lazio-Fiorentina, scintille tra arbitro e VAR: la ricostruzione sul contatto Mandragora-Noslin

Situazione che non capita molto spesso di vedere quella avvenuta durante Fiorentina-Lazio, quando Michael Fabbri, richiamato al VAR da Paterna e Aureliano, ha confermato la decisione di campo e non ha assegnato il calcio di rigore ai biancocelesti per un presunto fallo di Mandragora su Noslin, anzi, ha ammonito per simulazione l'ex Verona. Di seguito il dialogo completo tra l'arbitro e la Sala VAR, nella quale erano presenti Daniele Paterna e Gianluca Aureliano:

Fabbri (arbitro): "Niente".

Aureliano (AVAR): "Guarda se lo pesta, ha fatto simulazione".

Fabbri (arbitro): "Alzati, non è step on foot. Si scontrano solamente… È ammonizione, forza".

Aureliano (AVAR): "Rigore".

Paterna (VAR): "Gli dà un calcio sul piede".

Fabbri (arbitro): "Salta come un matto".

Paterna (VAR): "Gli dà un calcio sul piede".

Fabbri (arbitro): "Lo toccano, ma non è mai fallo perché non è step on foot. Lo toccano e poi salta come un matto e basta".

[...]

Paterna (VAR): "Ti controllo l'APP perché te lo faccio rivedere".

Fabbri (arbitro): "Era uno step on foot?".

Aureliano (AVAR): "Sì, praticamente sì".

Paterna (VAR): "Te lo faccio rivedere".

Fabbri (arbitro): "Era uno step on foot?".

[...]

Paterna (VAR): "Michael ti consiglio un OFR per un possibile calcio di rigore".

Fabbri (arbitro): "Dimmi subito, ma è uno step on foot o si scontrano?".

Paterna (VAR): "È un calcio sulla tibia-piede. Questo è il punto di contatto, ti faccio vedere anche la dinamica".

Fabbri (arbitro): "È un contatto con la pianta del piede, oltretutto cerca di evitare la gamba".

Aureliano (AVAR): "Questo è un calcio".

Fabbri (arbitro): "Ferma tutto, non far veder niente, vai (per il troppo caos vicino allo schermo, ndr)"

Fabbri (arbitro): "Ok, il punto di contatto ce l'ho, ma fammelo vedere in dinamica anche da altre telecamere perché se mi fai vedere un fermo immagine… Voglio capire l'intensità del calcio".

Paterna (VAR): "Eccola (un'altra telecamera, ndr)"

Fabbri (arbitro): "Oltretutto con la pianta del piede, la tira anche indietro la gamba".

Aureliano (AVAR): "No, la tira avanti, non all'indietro".

Fabbri (arbitro): "Non c'è forza, non c'è dinamicità, per me non è calcio di rigore".

Aureliano (AVAR): "Fagli vedere anche quella da dietro".

Paterna (VAR): "C'è anche questa".

Fabbri (arbitro): "Sì, vabbè, ma è un contatto".

Aureliano (AVAR): "È un calcio".

Fabbri (arbitro): "Fammi vedere questa a velocità normale".

Aureliano (AVAR): "È un calcio questo qua".

Fabbri (arbitro): "No, vabbè, per me non è un calcio di rigore".

Aureliano (AVAR): "Questo è un calcio, diglielo che è un calcio almeno".

Paterna (VAR): "Fallo scegliere, fallo decidere".

Fabbri (arbitro): "Non è calcio di rigore, non c'è dinamicità, non c'è forza, è un contatto".