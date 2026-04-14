Champions, tabellone completo a metà: Bayern o Real per il PSG. Atletico, occhi verso Londra

Atletico Madrid e Paris Saint-Germain sono le prime due semifinaliste di questa edizione di Champions League, ma potranno affrontarsi solo in finale. Spagnoli e francesi sono infatti dalla parte opposta del tabellone, che questa sera si è dunque riempito a metà. Le avversarie di Simeone e Luis Enrique verranno stabilite domani e arriveranno dalle gare di ritorno tra Arsenal e Sporting CP e tra Bayern Monaco e Real Madrid.

I risultati dell'andata.

A Londra, in casa dei Gunners, si ripartirà dall'1-0 dell'andata in favore degli inglesi di Arteta, firmato dal gol nel recupero di Havertz, mentre all'Allianz Arena il Bayern Monaco di Kompany dovrà difendere la vittoria ottenuta una settimana fa al Bernabeu contro il Real Madrid per 2-1. Sporting e Blancos saranno chiamati dunque alla rimonta in trasferta, impresa non facile per entrambe.

Il tabellone delle semifinali.

Atletico Madrid-Arsenal/Sporting CP

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco/Real Madrid