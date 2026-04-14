Lo chef dell'ultima assemblea di Lega Serie A: "La cucina napoletana ha stemperato"

Lo chef Enzo Politelli, che ha cucinato durante l'ultima assemblea di Lega Serie A a Milano, quella dalla quale è emerso il nome di Malagò come candidato per le società del massimo campionato italiano alla corsa per le elezioni presidenziali della FIGC, ha parlato a Radio TuttoNapoli: "Naturalmente è stata anche una sorpresa per me quando sono stato scelto. Di solito chiamano grandi chef stellati, quindi quando mi è stato chiesto di fare questo lavoro sono stato molto felice, anche perché sono un grande appassionato di calcio. Poi da quando sono a Milano sono diventato ancora più tifoso del Napoli. Mi sono trovato al cospetto di tutti i presidenti della Serie A, mancava solo il nostro presidente impegnato a Los Angeles. Li abbiamo accolti con il caffè, che per noi è come dire buongiorno, poi abbiamo fatto pastiera e caprese, avvicinandoli un po’ alla nostra cultura. Durante la riunione a un certo punto le cose non si stavano mettendo bene, qualcuno alzava la voce, e si è deciso di fermarsi per mangiare, sperando di stemperare gli animi. Così è stato: con la nostra cucina, dal baccalà con la parmigiana al carciofo con gamberi, fino al tubetto cotto nella zuppa di pesce, abbiamo contribuito a rilassare l’atmosfera. Ho visto che anche quelli che non trovavano accordi si sono riavvicinati".

Quindi lo chef racconta del clima che ha percepito: "Si parla di interessi molto grandi. Noi pensiamo che siano le grandi squadre a comandare, ma in realtà sono proprio le più tranquille. Sono le piccole che si battono di più per i propri interessi. Ci sono gruppetti, un po’ come a scuola, e si parla soprattutto di soldi e ripartizioni. Quando è arrivato qualcuno, per scherzare ho detto: siamo napoletani ma non ti avveleniamo. Si è parlato anche di calcio e mi è stato detto che oggi manca la 'cazzimma', quella cattiveria agonistica che c’era una volta".

In conclusione, Politelli si sofferma sull'aspetto squisitamente culinario del suo passaggio in Lega Serie A: "È finito tutto, non hanno lesinato, hanno spazzolato tutto. Però sicuramente il caffè è stato molto apprezzato, grazie anche a Vincenzo Sanzone che era con me. Anche la parmigiana di melanzane ha avuto grande successo".

L'intervista integrale nel podcast