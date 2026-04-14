Semifinale conquistata, il rinnovo è una formalità: Luis Enrique pronto a legarsi a lungo al PSG

Il futuro di Luis Enrique e del Paris Saint-Germain appare sempre più legato, soprattutto dopo l’ennesima notte europea che ha portato i parigini in semifinale di Champions League. Un traguardo che rafforza ulteriormente la volontà del club di blindare il proprio tecnico.

I contatti per il rinnovo sono già stati avviati e procedono in un clima di totale sintonia. L’obiettivo è prolungare il contratto dell’allenatore asturiano fino al 2030, con una formula che potrebbe prevedere due anni garantiti più un’opzione. Un segnale chiaro della fiducia assoluta riposta nel tecnico, considerato ormai il vero leader del progetto sportivo. Luis Enrique, dal canto suo, non ha dubbi: è felice a Parigi e non ha intenzione di ascoltare altre offerte, nemmeno dalla Premier League, campionato che in passato aveva indicato come possibile destinazione futura. Il legame con il PSG va oltre il semplice aspetto professionale, tanto che la proprietà qatariota starebbe addirittura valutando un rapporto a lunghissimo termine.

Il rinnovo sarà accompagnato anche da un significativo adeguamento economico, che porterebbe lo spagnolo tra gli allenatori più pagati al mondo. Un riconoscimento per il lavoro svolto dal suo arrivo nel 2023, culminato con la storica conquista della Champions League nel 2025 e con una serie di trofei che hanno reso il PSG una delle squadre dominanti in Europa, grazie anche a delle scelte forti, che hanno portato via gradualmente da Parigi le "stelle", privilegiando la squadra.

In questo contesto, la qualificazione alla semifinale rappresenta molto più di un risultato sportivo: è un ulteriore passo verso la definizione di un ciclo vincente e verso la firma di un accordo destinato a consolidare definitivamente il matrimonio tra Luis Enrique e il Paris Saint-Germain.