Il Liverpool assedia il PSG, ma è Dembele a segnare al 73': Reds a un passo dall'eliminazione
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Al 73’ arriva la svolta ad Anfield: passa il Paris Saint-Germain con Ousmane Dembélé. Un gol che nasce da un contropiede perfetto: il PSG riparte con qualità, Khvicha Kvaratskhelia gestisce con lucidità e serve al limite proprio il Pallone d'Oro, che controlla, finta e poi calcia di sinistro trovando l’angolino basso. Nulla da fare per il portiere.
Una rete probabilmente immeritata per quanto visto fino a quel momento, arrivata nel momento in cui il Liverpool stava assediando l'avversario, e di enorme peso specifico. Con questo risultato, il PSG mette un piede e mezzo in semifinale, sfruttando al massimo una delle poche vere occasioni create nella ripresa e confermando tutta la sua cinica efficacia nelle transizioni.
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