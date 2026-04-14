Catania, ore di riflessione sulla panchina. Possibile ritorno di Domenico Toscano
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Dopo due ko di fila, l’ultimo contro il Crotone, il Catania vive ore di grande fibrillazione.
Domani, riporta SkySport, la società siciliana scioglierà il nodo della panchina: confermare William Viali (arrivato al 'Massimino' da quatto match e capace di conquistare una sola vittoria) o virare sul ritorno di Domenico Toscano.
L’ex allenatore, però, non è stato ancora sentito. La dirigenza ha scelto di prendersi tutta la serata per riflettere e prendere la scelta definitiva.
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