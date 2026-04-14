Catanzaro, Aquilani: "Non dovevamo abbassarci nel finale. Futuro? Qui sto benissimo"

Nel post-partita di Catanzaro-Modena, terminata con il risultato di 2-2, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei padroni di casa, Alberto Aquilani.

Il commento dell'allenatore sul match.

"Se possiamo migliorare qualcosa è proprio lì nei minuti finali. A un certo punto entriamo in un mood diverso, come se pensassimo solo al novantesimo e smettiamo di essere il Catanzaro. Quando smettiamo di fare le nostre cose, con intensità e personalità, allora diventa tutto più difficile. E arrivano episodi come quello del 94’, non dovevamo abbassarci. Se mancano sette minuti bisogna continuare a giocare per il terzo gol, non perdere tempo. La partita dura novanta minuti e oltre, ma non voglio parlare solo di sfortuna o arbitri. Dobbiamo guardare dentro di noi e capire dove possiamo crescere. Io sono orgoglioso di questa squadra. Se il Modena viene qui ed esulta così al 94’, significa che abbiamo fatto qualcosa di importante. Dobbiamo esserlo tutti: io, i giocatori, la società, i tifosi".

Sulle assenze e sugli infortuni.

"Non ci piangiamo addosso per le assenze. Abbiamo giocato con tanti giovani e fatto comunque una grande partita. Andiamo avanti, sono tranquillo".

Sul futuro.

"Io qui sto benissimo, sono innamorato di questi calciatori. Adesso penso solo da qui alla fine della stagione".