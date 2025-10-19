Per Leao quella di stasera è un'occasione d'oro: il Milan ha bisogno di lui

Si è parlato e scritto veramente tanto in questi giorni di Rafael Leao, soprattutto a causa della sua prestazione insufficiente nel finale contro la Juventus. L'attaccante del Milan è rientrato prima dagli impegni con il Portogallo proprio per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri, allenarsi nel migliore dei modi e guadagnarsi la titolarità, favorita in qualche modo anche dall'infortunio di Cristian Pulisic.

Per il classe '99 è un'occasione d'oro, da sfruttare assolutamente per ritagliarsi poi in futuro lo spazio a cui uno come lui deve necessariamente aspirare. È presto per poter dire che la gestione del tecnico del suo talento sia quella corretta, però mandandolo in panchina il rischio che si intristisse ancora di più era concreto, così Allegri, che ha un'esperienza che gli permette di essere un maestro in questo, ha usato la carota dopo averlo bacchettato negli spogliatoi a Torino.

Più che una prova di qualità, da Leao è lecito attendersi lo spirito giusto, la voglia di correre per il compagno e di sacrificarsi per la squadra. Nessuno può mettere in discussione i suoi mezzi tecnici, ma a 26 anni è ora di trovare la continuità che gli può permettere di fare il salto di qualità e diventare davvero un campione.