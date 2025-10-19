Infortunio Cancellieri, il punto sul futuro di Tudor: le top news delle 18

Ennesimo infortunio in casa Lazio: Matteo Cancellieri si è appena accasciato a terra chiedendo il cambio a Bergamo. L'esterno offensivo ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra. Al suo posto, al minuto 22 del match contro l'Atalanta valido per il settimo turno di Serie A, dentro Gustav Isaksen.

La Juventus cade per la prima volta in campionato, contro il Como. Al termine della sfida il tecnico Igor Tudor ha parlato della sua posizione: "Se sono preoccupato? L'allenatore è sempre preoccupato, prima anche da giocatore e in 30 anni si sentono le partite e le settimane decisive. Però mi interessa poco". Ma quanto tempo avrà ancora Tudor? Leggi qui le ipotesi per il futuro della panchina bianconera e il punto sul tempo che avrà l'allenatore.

Il Genoa frena in casa contro il Parma e viene fischiato. Il tecnico Patrick Vieira in conferenza stampa ammette: "Fischi giusti? Credo che lo sono sulle prestazione, non sull'atteggiamento. Sul fatto che non abbiamo segnato li capisco bene e noi dobbiamo accettarlo. Si aspettavano che noi vincessimo la partita, hanno fatto la loro parte e noi abbiamo provato dal primo minuto di vincere. Alla fine il punto va bene a loro mentre a noi no".

Soddisfazione per l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, vittorioso 0-2 a Cagliari: "Siamo riusciti a vincere la prima partita fuori dal Dall'Ara, sono molto felice di quanto fatto, soprattutto in un campo così. Dobbiamo lavorare con entusiasmo, perché ora ci sono tre trasferte complicate. Questa è andata, ora dobbiamo concentrarci anche per l'Europa League. Dobbiamo cercare sempre di aggiungere punti e usare sempre la testa". Leggi qui le parole di Italiano in conferenza stampa.