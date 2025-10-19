Niente zona Champions per l'Atalanta, risale la Lazio: la classifica aggiornata di Serie A
Termina con un pareggio a reti bianche il match tra Atalanta e Lazio, andato in scena alle 18.00 al Gewiss Stadium. Buon inizio per la squadra di Sarri, poi crescita della Dea con il passare dei minuti ma senza trovare il colpo risolutore.
Un punto a testa dunque, con l'Atalanta che manca dunque il sorpasso su Como e Juventus e l'aggancio a Milan (impegnato questa sera contro la Fiorentina) e Bologna a quota 13. La Lazio, invece, raggiunge il "mucchio selvaggio" delle squadre con 8 punti che comprende anche Cagliari, Udinese (con una gara in meno) e Torino.
CLASSIFICA:
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Milan 13*
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 11
Sassuolo 10
Cremonese 9*
Cagliari 8
Udinese 8*
Torino 8
Lazio 8
Lecce 6
Parma 6
Hellas Verona 4
Fiorentina 3*
Pisa 3
Genoa 3
*una partita in meno