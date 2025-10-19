Milan, Ricci: "Occasione per prenderci il primo posto, sapevo di trovare meno spazio"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: "Per noi stasera è un'occasione importante, ho lavorato tanto in queste settimane. Ho trovato meno spazio ma lo sapevo essendo in una grande squadra. Non ci sono problemi, oggi è l'occasione di fare bene e acquisire il primo posto".