Tudor sulla striscia negativa della Juve: "Un tecnico è sempre preoccupato, a me interessa poco"

Mister Igor Tudor, intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta col Como (2-0), ha risposto anche a una domanda sulla sua panchina da alcuni già considerata a rischio. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Sono deluso dal risultato, dalla prestazione no. Como squadra organizzata, purtroppo abbiamo preso un gol che non si può prendere da un calcio piazzato, ci sono mancati gli ultimi 16 metri. Avevo la sensazione della pericolosità ma mancava l'ultima cosa. Siamo arrivati là ma di tiri concreti ne abbiamo fatti pochi. Secondo tempo spezzato, tanti interventi. Poi abbiamo preso un contropiede...".

Cambierà qualcosa la prossima volta?

"Io devo scegliere gli 11 migliori e farlo affinché rendano al meglio. Le scelte sono state queste oggi. Tante cose con la palla mi sono piaciute, ma bisogna metterla dentro. Se non succede, è un problema. Il mio compito è provare a migliorare tutto".

Preoccupato per una serie di risultati negativi?

"L'allenatore è sempre preoccupato, prima anche da giocatore e in 30 anni si sentono le partite e le settimane decisive. Però mi interessa poco".

Cosa si può fare per evitare i gol su calcio piazzato?

"Magari ci mettiamo a uomo, così ci responsabilizziamo. Generalmente bisogna avere carattere e responsabilità, manca esperienza a livello d'età. Ora vediamo, parliamo anche con i giocatori".

